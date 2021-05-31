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31 травня 2021, Київ 11:08
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«Шахтар» і «Донбас Арена»: Донецьк сумує за футболом

«Шахтар» і «Донбас Арена»: Донецьк сумує за футболом
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«Шахтар» і «Донбас Арена»: Донецьк сумує за футболом

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Донецькому футбольному клубу «Шахтар» 85 років. Через війну на Донбасі футболістам довелося виїхати з Донецька. У травні 2014 «Шахтар» провів свій останній матч на рідному полі. Донбас Реалії побували на одному з найкращих стадіонів України та сьогодні ми покажемо як виглядає «Донбас Арена» після 7 років окупації Донецька. Ексклюзив.

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