Футбол: команда Олександра Зінченка спробує взяти Лігу чемпіонів

У Порту 29 травня відбудеться фінальний поєдинок Ліги чемпіонів УЄФА, в якому зіграють дві англійські команди – «Манчестер Сіті» та лондонський «Челсі».

Фаворитом протистояння букмекери вважають чемпіонів Англії – коефіцієнт на перемогу команди, в якій виступає гравець збірної України Олександр Зінченко, є меншим за 2 (від 1,9 до 1,97 – залежно від букмекерської контори). Перемога «Челсі» оцінюється коефіцієнтом від 4,5 до 4,69, нічия в основний час – від 3,43 до 3,58.

Початок зустрічі на стадіоні «Драгау» запланований на 22:00 за Києвом, пряму трансляцію в Україні проведуть телеканалал «Футбол-1» і відеосервіс «Мегого».