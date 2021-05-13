Фінал Ліги чемпіонів УЄФА перенесений до Португалії з Туреччини

Союз європейських футбольних асоціацій (УЄФА) переніс фінал Ліги чемпіонів до Португалії, щоб його змогли подивитися на стадіоні по 6 тисяч уболівальників обох команд. Про це 13 травня повідомив офіційний сайт УЄФА.

Початковим місцем проведення фіналу мав стати стадіоні «Ататюрк» у Стамбулі. Але після рішення уряду Великої Британії внести Туреччину до списку країн із високим рівнем поширення коронавірусної інфекції англійські вболівальники не змогли б відвідати фінал через транспортні обмеження.

Фінал Ліги чемпіонів УЄФА між англійськими «Манчестер Сіті» і «Челсі» відбудеться на стадіоні «Драгау» в Порту 29 травня 2021 року, початок о 22:00 за київським часом.