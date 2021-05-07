«Манчестер Сіті» та «Манчестер Юнайтед» вважають фаворитами фіналів Ліги чемпіонів та Ліги Європи

Манчестерські футбольні клуби вважають фаворитами фіналів Ліги чемпіонів та Ліги Європи, свідчать дані букмекерських котирувань.

«Манчестер Сіті» є фаворитом матчу з лондонським «Челсі» у фіналі Ліги чемпіонів, який відбудеться 29 травня в турецькому Стамбулі. Найбільш імовірні рахунки – 1:0, 2:0, 2:1 та 1:1.

«Манчестер Юнайтед» вважають фаворитом зустрічі з іспанським «Вільярреалом» у фіналі Ліги Європи, який зіграють 26 травня у польському Гданську. Найнижчі котирування букмекери виставили на рахунки 0:1, 0:2, 1:2 та 1:1.