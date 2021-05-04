Ліга чемпіонів: Зінченко допоміг «Манчестер Сіті» вийти до фіналу

Гравець збірної України Олександр Зінченко допоміг своєму клубові, англійському «Манчестер Сіті», вийти до фіналу головного турніру континенту – Ліги чемпіонів УЄФА.

На 11-й хвилині саме після проходу Зінченка лівим флангом пробивав Кевін де Брюйне, удар якого був заблокований. Але з рикошету скористався Ріяд Марез, який відкрив рахунок у матчі.

По перерві Марез оформив дубль (це сталося на 63-й хвилині після контратаки), і результат 2:0 залишився незмінним до фінального свистка, хоча після вилучення на 69-й хвилині гравця парижан Анхеля Ді Марії господарі могли доводити рахунок до розгромного.

Минулого тижня манчестерський клуб переміг ПСЖ і на виїзді – 2:1.

Для «Манчестер Сіті» вихід до фіналу Ліги чемпіонів став першим в історії.

Суперник англійського клубу визначиться в середу, 5 травня, коли в Лондоні зіграють «Челсі» та мадридський «Реал». Тиждень тому в Мадриді команди розійшлися миром – 1:1.