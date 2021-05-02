Футбол: «Інтер» став чемпіоном Італії вперше з 2010 року

Міланський «Інтер» став чемпіоном Італії вперше з 2010 року.

У матчі 34 туру «Сассуоло» зіграв внічию (1:1) з «Аталантою», яка ще зберігала теоретичні шанси наздогнати «Інтер». Українець Руслан Малиновський відзначився за «Аталанту» гольовою передачею.

Міланська команда з 82 очками стає чемпіоном Італії за чотири тури до кінця змагань. Далі йдуть «Мілан» та «Аталанта», які мають по 69 очок. Їх можуть наздогнати «Наполі» та «Ювентус», які мають по 66 очок та по грі в запасі.

Із сезону 2011-2012 років дев’ять разів поспіль чемпіоном ставав «Ювентус».