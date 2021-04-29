Футбол: українець Зінченко увійшов до символічної збірної півфіналу Ліги чемпіонів

Український футболіст, захисник англійського «Манчестер Сіті» Олександр Зінченко увійшов до символічної збірної півфіналу Ліги чемпіонів за версією Союзу європейських футбольних асоціацій (УЄФА).

Символічна збірна виглядає наступним чином: Едерсон («Манчестер Сіті») – Олександр Зінченко («Манчестер Сіті»), Антоніо Рюдігер («Челсі»), Едер Мілітао («Реал Мадрид»), Маркіньйос («ПСЖ») – Ілкай Гюндоган («Манчестер Сіті»), Крістіан Пулишич («Челсі»), Кевін Де Брейне («Манчестер Сіті»), Анхель Ді Марія («ПСЖ»), Ріяд Марез («Манчестер Сіті») – Карім Бензема («Реал Мадрід»).

У першому матчі півфіналу «Реал Мадрид» вдома зіграв внічию з лондонським «Челсі» (1:1), а «Манчестер Сіті» здобув вольову перемогу над французьким ПСЖ на виїзді (1:2).

Зінченко вийшов на поле в другому таймі. Він віддав пас на Де Брейне, який після цього зробив навіс у штрафний майданчик. М’яч, не зачепивши нікого з гравців, залетів у ворота.