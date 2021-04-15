Ліга чемпіонів: у півфіналах зіграють ПСЖ – «Манчестер Сіті» та «Реал» – «Челсі»

У футбольній Лізі чемпіонів визначилися обидві півфінальні пари, в них зіграють ПСЖ – «Манчестер Сіті» та «Реал» – «Челсі».

14 квітня мадридський «Реал» у протистоянні з англійським «Ліверпулем» у гостях захистив результат першого матчу, зігравши внічию 0:0. Минулого тижня мадридці перемогли суперника – 3:1.

В іншому матчі середи дортмундська «Боруссія» намагалася відігратися в зустрічі з «Манчестер Сіті», в стартовому складі якого вийшов українець Олександр Зінченко. Німецький клуб зміг забити першим, на 15-й хвилині відзначився 17-річний Джуд Беллінґем, і такий результат його задовольняв (перша гра завершилася перемогою англійської команди 2:1). Але по перерві Ріяд Марез (з пенальті) і Філ Фоден встановили рахунок, який повторює підсумок першого поєдинку.

Півфінальні поєдинки Ліги чемпіонів відбудуться 27 квітня і 4 травня.