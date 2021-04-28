Ліга чемпіонів: «Манчестер Сіті» здобув вольову перемогу над ПСЖ на виїзді

Англійський «Манчестер Сіті» здобув вольову перемогу над французьким ПСЖ на виїзді (1:2) у першому матчі півфіналу Ліги чемпіонів.

На початку першого тайму рахунок відкрив півзахисник ПСЖ Маркіньйос.

У другому таймі англійська команда забила два м’ячі. Відзначилися Кевін Де Брейне та Ріяд Марез.

Після цього пряму червону картку отримав півзахисник ПСЖ Ідрісса Гує.

Українець Олександр Зінченко, який виступає за «Манчестер Сіті», вийшов на поле в другому таймі. Саме він віддав пас на Де Брейне, який після цього робив навіс у штрафний майданчик, але забив гол.

Матч-відповідь відбудеться 4 травня в Манчестері.

Напередодні в іншому півфіналі «Реал Мадрид» вдома зіграв внічию з лондонським «Челсі» (1:1).