У Лізі чемпіонів відбудеться другий півфінальний поєдинок

У футбольній Лізі чемпіонів 28 квітня відбудеться другий півфінальний матч, у якому розпочнуть виявляти найкращого французький «Парі Сен-Жермен» і англійський «Манчестер Сіті».

Початок зустрічі на паризькому стадіоні «Парк де Пренс» запланований на 22:00, гру судитиме німецький рефері Фелікс Брих.

Напередодні, 27 квітня, перший поєдинок провели мадридський «Реал» і лондонський «Челсі». Матч завершився внічию 1:1 – на м’яч Крістіана Пулішича, забитий на 14-й хвилині, господарі відповіли ударом Каріма Бензема на 29-й хвилині.

Матчі-відповіді відбудуться наступного тижня.