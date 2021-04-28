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28 квітня 2021, Київ 09:51
Новини | Спорт

У Лізі чемпіонів відбудеться другий півфінальний поєдинок

Торік футболісти ПСЖ (в синій формі) зупинилися лише за крок до перемоги в Лізі чемпіонів, програвши у фіналі мюнхенській «Баварії»

У футбольній Лізі чемпіонів 28 квітня відбудеться другий півфінальний матч, у якому розпочнуть виявляти найкращого французький «Парі Сен-Жермен» і англійський «Манчестер Сіті».

Початок зустрічі на паризькому стадіоні «Парк де Пренс» запланований на 22:00, гру судитиме німецький рефері Фелікс Брих.

Напередодні, 27 квітня, перший поєдинок провели мадридський «Реал» і лондонський «Челсі». Матч завершився внічию 1:1 – на м’яч Крістіана Пулішича, забитий на 14-й хвилині, господарі відповіли ударом Каріма Бензема на 29-й хвилині.

Матчі-відповіді відбудуться наступного тижня.

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