Ліга чемпіонів: у першому півфіналі «Реал» прийме «Челсі»

У футбольній Лізі чемпіонів настав час півфіналів. У першому з них 27 квітня мадридський «Реал» зіграє з лондонським «Челсі».

О 22:00 на мадридському стадіоні «Альфредо ді Стефано» пролунає стартовий свисток нідерландського рефері Данні Маккелі.

Мадридці зіграють без кількох гравців основного складу, в першому матчі проти «Челсі» не зможуть вийти на поле Рамос, Менді, Васкес і Вальверде. Лондонці не розраховують лише на Ковачича.

28 квітня в Лізі чемпіонів відбудеться другий півфінальний поєдинок – «Парі Сен-Жермен» протистоятиме «Манчестер Сіті».