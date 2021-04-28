Футбол: «Зоря» програла «Олімпіку» в матчі з вилученням і «швидкою»

Луганська «Зоря» програла донецькому «Олімпіку» з рахунком 2:1 в перенесеному матчі 10 туру чемпіонату України з футболу.

У середині першого тайму вилучення отримав голкіпер «Зорі» Нікола Василь, який грубо зіграв проти нападника «Олімпіка» Ібрагіма Каргбо-молодшого. Бельгійця забрали зі стадіону на «швидкій».

У другому таймі в складі «Олімпіка» відзначилися Руслан Бабенко й француз Максим До Куто Тейшейра.

«Зоря» відіграла один гол на 92-й хвилині матчу, коли забив іранець Аллах'яр Сайядманеш.

Це була перша перемога Юрія Калитвинцева на посаді головного тренера «Олімпіка». Донецька команда піднялася на 11 сходинку. Тепер вона випереджає на три очки закарпатський «Минай», який перебуває на останньому, 14-му, місці. Команда, яка посяде останнє місце в турнірній таблиці, вилетить з Прем’єр-ліги в другий дивізіон.

«Зоря» за три тури до кінця має 41 очко й посідає третє місце. Вона на чотири очки відстає від «Шахтаря», який іде на другому місці. Луганський клуб переслідують «Колос» з Київської області та полтавська «Ворскла» з 37 очками.

Дострокову перемогу в чемпіонаті вже здобуло київське «Динамо».