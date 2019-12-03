Київське «Динамо» підписало нападника юнацької збірної Бельгії

Київське «Динамо» підписало 19-річного нападника юнацької збірної Бельгії з футболу Ібрагима Каргбо-молодшого. Угода з футболістом розрахована на 3,5 роки.

У січні 2018 року він підписав перший професійний контракт з клубом «Роселар» з другого дивізіону бельгійського чемпіонату. З кінця серпня 2019-го до 17 листопада виступав на правах оренди в «Льєрс Кемензонен» у третьому дивізіоні.

Каргбо-молодший народився 3 січня 2000 року в місті Фрітаун у Сьєрра-Леоне. У дитинстві він займався у футбольних школах англійських клубів «Рединг» та «Кристал Пелас».