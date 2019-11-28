Ліга чемпіонів: вісім команд гарантували собі місце в плей-оф

Вісім команд гарантували собі місце в 1/8 фіналу Ліги чемпіонів за тур до кінця групового етапу.

Німецькі «Баварія» й «Лейпциг», англійський «Манчестер Сіті», іспанська «Барселона», французький «Парі Сен-Жермен» та італійський «Ювентус» кваліфікувалися з першого місця у своїй групі.

Іспанський «Реал» та англійський «Тоттенгем» вийшли до 1/8 фіналу Ліги чемпіонів з другого місця.

Серед команд, які можуть вийти до плей-оф в останньому турі, – донецький «Шахтар». У своїй групі представник України йде другим із шістьома очками. Хорватське «Динамо Загреб» має п’ять очок, італійська «Аталанта» – чотири.

В останньому турі групового етапу «Шахтар» прийме «Аталанту» в Харкові. Гра відбудеться 11 грудня. Перша зустріч між командами завершилася перемогою «Шахтаря» на останніх хвилинах.