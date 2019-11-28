Ліга Європи: «Динамо» зіграє на виїзді з «Мальме», «Олександрія» прийме «Вольфсбург»

Київське «Динамо» зіграє на виїзді зі шведським «Мальме» в п’ятому турі групового етапу Ліги Європи. Матч розпочнеться о 22:00.

Вереснева зустріч між командами завершилася перемогою киян завдяки голу на останніх хвилинах.

За два тури до кінця «Динамо» й данський «Копенгаген» мають по шість очок. «Мальме» іде третім із п’ятьома очками в активі.

О 19:55 на «Львів Арені» розпочнеться матч між «Олександрією» з Кіровоградської області та німецьким «Вольфсбургом». У першому турі Ліги Європи німці перемогли з рахунком 3:1.

Зараз «Олександрія» й французький «Сент-Етьєн» мають по три очки, «Вольфсбург» – п’ять, а бельгійський «Гент» – вісім.

У прямому ефірі обидві гри покаже телеканал «Футбол 2».

До 1/16 фіналу Ліги Європи з кожної групи вийде по дві команди.