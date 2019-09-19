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19 Вересень 2019, Київ 22:45
Новини | Спорт

«Динамо» з перемоги стартувало в Лізі Європи

Київське «Динамо» в Лізі Європи перервало свою шестиматчеву серію без перемог

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Київське «Динамо» в Лізі Європи перервало свою шестиматчеву серію без перемог. На старті групового етапу підопічні Олексія Михайличенка здобули важку перемогу над шведським «Мальме».

Попри тотальну перевагу у володінні м’ячем, кияни не могли забити до 83-ї хвилини, коли відзначився Віталій Буяльський. Рахунок 1:0 залишився незмінним до фінального свистка.

В іншому матчі групи В данський «Копенгаген» з таким же результатом здолав опір швейцарського «Лугано».

3 жовтня «Динамо» гратиме у Швейцарії.

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