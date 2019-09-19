«Олександрія» програла «Вольфсбургу» в Лізі Європи

«Олександрія» з поразки розпочала участь у груповому турнірі Ліги Європи. У Німеччині українська команда поступилася «Вольфсбургу» – 1:3.

Господарі відкрили рахунок на 20-й хвилині після потужного удару Максиміліана Арнольда з-поза меж штрафного майданчика, а вже за чотири хвилини подвоїли перевагу – красиво пробив у верхній кут колишній київський динамівець Адмір Мехмеді.

На 67-й хвилині у підопічних Володимира Шарана з’явився шанс на порятунок – після подачі зі штрафного Євген Банада скоротив відставання, але вже за хвилину Йосіп Брекало відновив перевагу у два м’ячі.

В іншому матчі групи І зустрічалися бельгійський «Гент» і французький «Сент-Етьєн». Результат зустрічі – 3:2 на користь господарів.

3 жовтня «Олександрія» у Львові прийматиме «Гент».