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20 Вересень 2019, Київ 00:14
Новини | Спорт

«Олександрія» програла «Вольфсбургу» в Лізі Європи

3 жовтня «Олександрія» прийматиме «Гент»

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«Олександрія» з поразки розпочала участь у груповому турнірі Ліги Європи. У Німеччині українська команда поступилася «Вольфсбургу» – 1:3.

Господарі відкрили рахунок на 20-й хвилині після потужного удару Максиміліана Арнольда з-поза меж штрафного майданчика, а вже за чотири хвилини подвоїли перевагу – красиво пробив у верхній кут колишній київський динамівець Адмір Мехмеді.

На 67-й хвилині у підопічних Володимира Шарана з’явився шанс на порятунок – після подачі зі штрафного Євген Банада скоротив відставання, але вже за хвилину Йосіп Брекало відновив перевагу у два м’ячі.

В іншому матчі групи І зустрічалися бельгійський «Гент» і французький «Сент-Етьєн». Результат зустрічі – 3:2 на користь господарів.

3 жовтня «Олександрія» у Львові прийматиме «Гент».

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