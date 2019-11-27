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27 листопада 2019, Київ 06:33
Новини | Спорт

Ліга чемпіонів: «Шахтар» зіграв внічию з «Манчестер Сіті» на виїзді

«Шахтар» зберіг за собою другу сходинку в групі C

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Донецький «Шахтар» зіграв внічию з англійським «Манчестер Сіті» на виїзді.

На 56-й хвилині рахунок відкрив півзахисник манчестерської команди Ілкай Гюндоган. «Шахтар» відігрався на 69 хвилині завдяки голу Манора Соломона.

Перед грою «Манчестер Сіті» вважався фаворитом матчу.

/**/ /**/ Один із лідерів півзахисту донеччан Тайсон не допоможе команді в матчі проти фаворита
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У паралельному поєдинку групи C італійська «Аталанта» перемогла «Динамо Загреб» з Хорватії.

Після п’яти турів «Манчестер Сіті» має 11 очок, «Шахтар» – шість, «Динамо Загреб» – п’ять, «Аталанта» – чотири.

В останньому матчі групового етапу «Шахтар» прийме «Аталанту» в Харкові. Гра відбудеться 11 грудня.

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