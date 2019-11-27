Ліга чемпіонів: «Шахтар» зіграв внічию з «Манчестер Сіті» на виїзді

Донецький «Шахтар» зіграв внічию з англійським «Манчестер Сіті» на виїзді.

На 56-й хвилині рахунок відкрив півзахисник манчестерської команди Ілкай Гюндоган. «Шахтар» відігрався на 69 хвилині завдяки голу Манора Соломона.

Перед грою «Манчестер Сіті» вважався фаворитом матчу.

У паралельному поєдинку групи C італійська «Аталанта» перемогла «Динамо Загреб» з Хорватії.

Після п’яти турів «Манчестер Сіті» має 11 очок, «Шахтар» – шість, «Динамо Загреб» – п’ять, «Аталанта» – чотири.

В останньому матчі групового етапу «Шахтар» прийме «Аталанту» в Харкові. Гра відбудеться 11 грудня.