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26 листопада 2019, Київ 07:48
Новини | Спорт

Ліга чемпіонів: «Шахтар» зіграє з фаворитом у Манчестері

Гірникам у матчі з «Манчестер Сіті» не допоможе один із лідерів – Тайсон

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Донецький «Шахтар» 26 листопада спробує здобути важливі для виходу до наступної стадії Ліги чемпіонів очки в Англії у протистоянні з фаворитом, командою «Манчестер Сіті».

«Намагатимемось демонструвати свій футбол. Ми не приїхали сюди, щоб сісти, закритися та очікувати постійних атак «Сіті». Знаючи, що буде важко, спробуємо правильно розкрити зони і знайти потрібні шляхи до воріт «Манчестер Сіті», – сказав на передматчевій пресконференції головний тренер донеччан Луїш Каштру.

«Шахтар» без двох основних футболістів прибув до Англії. В Україні залишилися травмований Тайсон і дискваліфікований Марлос.

Матч «Манчестер Сіті» – «Шахтар» розпочнеться 26 листопада о 22:00.

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Фаворитом гри букмекери вважають англійський клуб. Для донеччан навіть імовірна невдача залишає шанси на друге місце в групі С. Зараз «Манчестер Сіті» має 10 очок, «Шахтар» і хорватське «Динамо» – по 5, італійська «Аталанта» – 1.

В іншому матчі квартету «Аталанта» прийматиме команду з Загреба.

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