Без Тайсона і Марлоса: «Шахтар» прибув до Манчестера

Донецький «Шахтар» без двох основних футболістів прибув до Англії, де 26 листопада проведе поєдинок п’ятого туру групового турніру Ліги чемпіонів проти «Манчестер Сіті», повідомляє офіційний сайт клубу. В Україні залишилися травмований Тайсон і дискваліфікований Марлос.

У попередній заявці гірників на матч значаться:

воротарі Андрій Пятов, Олексій Шевченко, Анатолій Трубін;

захисники: Додо, Сергій Кривцов, Микола Матвієнко, Ісмаїлі, Давид Хочолава;

півзахисники: Тарас Степаненко, Алан Патрік, Віктор Коваленко, Євген Коноплянка, Тете, Маркіньос Сіпріано, Маркос Антоніо, Сергій Болбат, Манор Соломон;

нападники: Даниїл Сікан, Жуніор Мораес, Андрій Борячук

Матч «Манчестер Сіті» – «Шахтар» розпочнеться 26 листопада о 22:00.

Фаворитом гри букмекери вважають англійський клуб. Для донеччан навіть імовірна невдача залишає шанси на друге місце в групі С. Зараз «Манчестер Сіті» має 10 очок, «Шахтар» і хорватське «Динамо» – по 5, італійська «Аталанта» – 1.

В іншому матчі квартету «Аталанта» прийматиме команду з Загреба.