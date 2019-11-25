Доступність посилання

logo-print logo-print
Усі сайти RFE/RL
пошук за словом...
Назад Вперед
ТОП новини
25 листопада 2019, Київ 09:00
Новини | Спорт

Без Тайсона і Марлоса: «Шахтар» прибув до Манчестера

Один із лідерів півзахисту донеччан Тайсон не допоможе команді в матчі проти фаворита

Дивитись коментарі

Донецький «Шахтар» без двох основних футболістів прибув до Англії, де 26 листопада проведе поєдинок п’ятого туру групового турніру Ліги чемпіонів проти «Манчестер Сіті», повідомляє офіційний сайт клубу. В Україні залишилися травмований Тайсон і дискваліфікований Марлос.

У попередній заявці гірників на матч значаться:

воротарі Андрій Пятов, Олексій Шевченко, Анатолій Трубін;

захисники: Додо, Сергій Кривцов, Микола Матвієнко, Ісмаїлі, Давид Хочолава;

півзахисники: Тарас Степаненко, Алан Патрік, Віктор Коваленко, Євген Коноплянка, Тете, Маркіньос Сіпріано, Маркос Антоніо, Сергій Болбат, Манор Соломон;

нападники: Даниїл Сікан, Жуніор Мораес, Андрій Борячук

Матч «Манчестер Сіті» – «Шахтар» розпочнеться 26 листопада о 22:00.

/**/ /**/ «Шахтар» вирвав нічию в Хорватії
ДИВІТЬСЯ ТАКОЖ:

Ліга чемпіонів: «Шахтар» відіграв два м’ячі в компенсований час у матчі із загребським «Динамо»

Фаворитом гри букмекери вважають англійський клуб. Для донеччан навіть імовірна невдача залишає шанси на друге місце в групі С. Зараз «Манчестер Сіті» має 10 очок, «Шахтар» і хорватське «Динамо» – по 5, італійська «Аталанта» – 1.

В іншому матчі квартету «Аталанта» прийматиме команду з Загреба.

FACEBOOK КОМЕНТАРІ

ВИБРАНЕ ВІДЕО

Recommended

Нагору
XS
SM
MD
LG