Чемпіонат України: «Динамо» обіграло «Маріуполь», «Олімпік» здолав «Карпати»

Київське «Динамо» обіграло «Маріуполь» з Донецької області з рахунком 3:0 у матчі 15 туру чемпіонату України з футболу.

На полі стадіону «Олімпійський» у Києві забивали Віталій Буяльський, Віктор Циганков та Беньямін Вербич.

В іншому матчі ігрового дня львівські «Карпати» програли донецькому «Олімпіку» (1:2), який з 18 очками вийшов у «верхню шістку» турнірної таблиці.

«Колос» із Ковалівки Київської області обіграв чернігівську «Десну» з рахунком 2:0.

Після 15 турів донецький «Шахтар» іде першим із 43 очками, за ним – київське «Динамо» (30 очок), луганська «Зоря» (28), «Десна» (27) та «Олександрія» (27).