«Динамо» збирається оскаржити покарання за расизм на матчі з «Шахтарем»

Київське «Динамо» збирається оскаржити покарання за расизм на матчі з донецьким «Шахтарем» в Харкові. Киян оштрафували на 500 тисяч гривень та зобов’язали зіграти один домашній матч без глядачів.

«Зазначене рішення є яскравим прикладом вибіркового футбольного правосуддя, оскільки воно було прийнято всупереч принципам повноти, об’єктивності та всебічності розгляду справ і в порушення усталеної дисциплінарної практики органів УАФ (Української асоціації футболу – ред.) та УЄФА», – заявили в «Динамо».

У клубі зазначили, що наразі поліція не завершила кримінальне провадження через расистські вигуки під час матчу, що «унеможливлює визначення винуватості або невинуватості осіб – ймовірних порушників».

«На наші неодноразові усні та письмові запити на адресу команди-господаря матчу та офіційного телемовника ТРК «Футбол» щодо надання відео- та аудіоматеріалів матчу, жодних відповідей не надійшло. Більше того, при розгляді справи КДК УАФ проігнорував дану аргументацію нашого клубу та відмовив у клопотанні про витребування доказів, чим грубо порушив принцип повноти розгляду», – зазначає «Динамо».

10 листопада у Харкові відбувся матч 14-го туру чемпіонату України з футболу між донецьким «Шахтарем» і київським «Динамо». У другому таймі арбітр на кілька хвилин зупинив поєдинок через расистські вигуки вболівальників на адресу темношкірих гравців «Шахтаря».

«Гірники» категорично виступили проти будь-яких проявів расизму. «Динамо», зі свого боку, висловило готовність «всебічно допомагати» в розслідуванні інциденту.