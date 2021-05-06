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07 травня 2021, Київ 02:08
Новини | Спорт

Ліга Європи: «Вільярреал» не допустив англійського фіналу

Гравець «Манчестер Юнайтед» Маркус Рашфорд

Іспанський «Вільярреал» зіграє у фіналі другого за значенням клубного турніру континенту – Ліги Європи.

У матчі-відповіді півфінальної стадії команда з Іспанії змогла в Лондоні захистити результат першої гри, в якій підопічні Унаї Емері переграли «Арсенал» із результатом 2:1. У гостях «Вільярреал» зміг не пропустити, фінальний свисток зафіксував нульову нічию.

Ім’я другого фіналіста було очевидним ще після першого матчу, в якому «Манчестер Юнайтед» розгромив італійську «Рому» 6:2. У Римі господарі виявили волю до перемоги і взяли реванш – 3:2, але цього було замало для загального успіху.

Таким чином, на відміну від Ліги чемпіонів, де трофей розіграють англійські «Манчестер Сіті» та «Челсі», у фіналі Ліги Європи протистояння буде інтернаціональним, англійсько-іспанським.

Вирішальний матч Ліги Європи відбудеться 26 травня в польському Гданську.

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