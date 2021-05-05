«Челсі» приєднався до «Манчестер Сіті» у фіналі Ліги чемпіонів

У фіналі футбольної Ліги чемпіонів зіграють два англійські клуби. 5 травня до «Манчестер Сіті» приєднався ще один англійський клуб – лондонський «Челсі».

Підопічні Томаса Тухеля, які минулого тижня в Мадриді розійшлися миром з «Реалом» (1:1), на своєму полі переграли титулованого суперника – 2:0.

У першому таймі, на 28-й хвилині, Тімо Вернер першим устиг на добивання, а на 85-й хвилині остаточно поховав шанси королівського клубу Мейсон Маунт.

Фінал Ліги чемпіонів відбудеться 29 травня в Стамбулі.