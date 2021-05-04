Ліга чемпіонів: українець Зінченко зіграє у півфінальному матчі «Манчестер Сіті – ПСЖ»

Футболіст збірної України Олександр Зінченко зіграє і в другому півфінальному поєдинку Ліги чемпіонів, у якому його клуб «Манчестер Сіті» прийматиме фіналіста попереднього розіграшу – французький ПСЖ.
Зінченко зіграє на позиції лівого захисника, разом із ним у лінії захисту вийдуть Рубен Діаш, Стоунз і Волкер. У воротах манчестерців буде Едерсон, у півзахисті – Гюндоган, Фернандіньйо та Бернарду Сілва, в атаці – Фоуден, де Брюйне та Марез.
Тиждень тому в Парижі англійський клуб, за який також грав Зінченко, здобув вольову перемогу 2:1.
Початок сьогоднішнього матчу – о 22:00 за Києвом.
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