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04 травня 2021, Київ 22:14
Новини | Спорт

Ліга чемпіонів: українець Зінченко зіграє у півфінальному матчі «Манчестер Сіті – ПСЖ»

Олександр Зінченко в поєдинку за збірну України, архівне фото, 2018 рік

Футболіст збірної України Олександр Зінченко зіграє і в другому півфінальному поєдинку Ліги чемпіонів, у якому його клуб «Манчестер Сіті» прийматиме фіналіста попереднього розіграшу – французький ПСЖ.

Зінченко зіграє на позиції лівого захисника, разом із ним у лінії захисту вийдуть Рубен Діаш, Стоунз і Волкер. У воротах манчестерців буде Едерсон, у півзахисті – Гюндоган, Фернандіньйо та Бернарду Сілва, в атаці – Фоуден, де Брюйне та Марез.

Тиждень тому в Парижі англійський клуб, за який також грав Зінченко, здобув вольову перемогу 2:1.

Початок сьогоднішнього матчу – о 22:00 за Києвом.

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