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12 травня 2021, Київ 07:48
Новини | Спорт

Українець Зінченко втретє став чемпіоном Англії з футболу в складі «Манчестер Сіті»

У цьому сезоні Зінченко зіграв за «Манчестер Сіті» у 18 матчах Англійської прем’єр-ліги

Українець Олександр Зінченко втретє став чемпіоном Англії з футболу в складі «Манчестер Сіті».

Ввечері 11 травня «Манчестер Юнайтед», який іде на другому місці в турнірній таблиці, поступився «Лестеру» й втратив шанси наздогнати «Манчестер Сіті» за три тури до кінця змагань.

У цьому сезоні Зінченко зіграв за «Манчестер Сіті» у 18 матчах Англійської прем’єр-ліги. Також на його рахунку вісім ігор у Лізі чемпіонів, два – у Кубку англійської ліги та ще один – у Кубку Англії.

Для «Манчестер Сіті» це четверте чемпіонство в історії клубу.

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