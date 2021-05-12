Українець Зінченко втретє став чемпіоном Англії з футболу в складі «Манчестер Сіті»

Українець Олександр Зінченко втретє став чемпіоном Англії з футболу в складі «Манчестер Сіті».

Ввечері 11 травня «Манчестер Юнайтед», який іде на другому місці в турнірній таблиці, поступився «Лестеру» й втратив шанси наздогнати «Манчестер Сіті» за три тури до кінця змагань.

У цьому сезоні Зінченко зіграв за «Манчестер Сіті» у 18 матчах Англійської прем’єр-ліги. Також на його рахунку вісім ігор у Лізі чемпіонів, два – у Кубку англійської ліги та ще один – у Кубку Англії.

Для «Манчестер Сіті» це четверте чемпіонство в історії клубу.