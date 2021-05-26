Вчена рада розгляне позбавлення Лукашенка звання почесного доктора на позачерговому засіданні – КНУ імені Шевченка

Вчена рада Київського національного університету імені Тараса Шевченка розгляне питання позбавлення Олександра Лукашенка звання почесного доктора вишу. Про це заявили в коментарі Радіо Свобода у пресслужбі університету.

«Пропозиція Бугрова в силі, розглядатиме. Це буде позачергове засідання, поки не можу дату назвати. Чергове засідання відбудеться 7 (червня – ред.), а це буде перед ним», – повідомили у виші.

Раніше ректор Київського національного університету імені Тараса Шевченка Володимир Бугров закликав вчену раду вишу позбавити Олександра Лукашенка звання почесного доктора університету.

«Усі ви, напевно, як і я, глибоко вражені й стурбовані подіями, які відбуваються в Білорусі впродовж останніх місяців. Зокрема, нещодавнім розбійним нападом на літак, який в Європі вже охрестили «актом піратства з боку білоруської влади» на чолі із самопроголошеним президентом Білорусі Олександром Лукашенком. Вважаю, що Олександр Лукашенко не є гідним звання почесного доктора КНУ імені Тараса Шевченка, а його протизаконні дії суперечать цінностям нашого Університету», – зазначив Бугров.

Диплом почесного доктора Лукашенко отримав 5 листопада 2009 року.

У вересні 2020 року вчена рада вишу планувала розглянути питання позбавлення Лукашення звання. Та вже в березні 2021-го Бугров розповів «Інтерфакс-Україна», що наразі немає процедури, за якою можна було б позбавити звання почесного доктора Олександра Лукашенка. Він додавав, що рекомендуватиме вченій раді створити спеціальну комісію з фахівців, щоб розробити процедуру з цього питання.

Білоруські міліціонери 23 травня затримали опозиційного журналіста та блогера Романа Протасевича. Він був на борту літака Ryanair, що екстрено приземлився в Мінську через повідомлення про мінування, яке не підтвердилося. Також затримали його дівчину, росіянку Соф’ю Сапегу.

Правозахисний центр «Весна» вже визнав Протасевича політичним в’язнем.

Інцидент також засудили Сполучені Штати, Євросоюз, Україна та низка країн світу й закликали негайно звільнити журналіста та його дівчину. Зокрема, ЄС узгодив запровадження додаткових санкцій щодо Мінська, український уряд оголосив, що припиняє авіасполучення з Білоруссю, а президент Джо Байден пообіцяв співпрацювати із Європою у запровадженні обмежень проти причетних до затримання Протасевича.