У КНУ імені Шевченка розповіли, як реагуватимуть на заяви про Крим дочки судді Печерського суду

Комісія з етики Київського національного університету імені Тараса Шевченка розгляне питання щодо висловлювань студентки Анастасії Тарасюк. Про це заявили в коментарі Радіо Свобода у пресслужбі університету.

У КНУ імені Шевченка додали, що після висновку комісії з етики це питання винесуть на розгляд Вченої ради університету.

7 травня Анастасія Тарасюк у соцмережах захистила російського виконавця «Басту», щодо якого є звернення до СБУ з вимогою заборонити йому в’їзд в Україну через незаконне відвідування окупованого Криму, та заявила, що «потрібно заспокоїтися, бо Крим уже не український».

«Я читаю в новинах, що йому доводять, бігають, розповідають, що Крим наш. Бігають, не дають людині відпочити, бидло наше українське», – сказала Тарасюк.

Згодом дівчина вибачилася за свої висловлювання.

«Я хочу вибачитися за свою грубу форму висловлювань про наших українських громадян, які захищають свою територію і відстоюють інтереси територіальної цілісності», – заявила Тарасюк.

Дівчина навчається на юридичному факультеті КНУ імені Тараса Шевченка, за даними ЗМІ, вона є дочкою судді Печерського райсуду Крістіни Константінової та керівника управління Державного бюро розслідувань у справах Майдану Анатолія Тарасюка.