Росіянин Дудь відповів, чому з інтерв’ю блогера з України вирізали частину про Голодомор

Ведучий російського Ютуб-каналу «вДудь» Юрій Дудь прокоментував звинувачення блогера з України Івана Рудського в тому, що вирізав з його інтерв’ю згадки про Голодомор та репресії в СРСР.

Дудь заявив, що оригінальний запис розмови може тривати кілька годин, тому його доводиться редагувати, викидають або «нецікаві», або «незв’язні» частини.

«Такий монтаж нам здається повагою і щодо глядача, і щодо героя. Хвилюєшся, плутаєшся в хронології і логічних зв’язках, не до кінця розумієш, що хочеш сказати – це нормально», – прокоментував він.

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Дудь також оприлюднив у своєму телеграм-каналі, за його словами, той шматок інтерв’ю, у видаленні якого його звинуватив Рудський.

2 травня блогер Іван Рудський, відомий як EeOneGuy, повідомив, що Юрій Дудь вирізав із його інтерв’ю «головний меседж»: розповідь про те, що його бабуся пережила Голодомор, а дідусь зазнав репресій з боку НКВС, а також частину розмови про війну з Росією.

Івану Рудському 25 років, він родом із Ганнівки, Дніпропетровська область. Має російськомовний Ютуб-канал із 17,7 мільйона підписників.