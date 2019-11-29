«Приглушити свободу слова»: що мала на увазі «слуга народу» Василевська-Смаглюк?

«Слуга народу» Ольга Василевська-Смаглюк в ефірі «Настоящего времени» заявила, що свободу слова в Україні «пора б уже трохи приглушити», чим «спровокувала скандал». Сама вона запевняє: її слова вирвали з контексту. Що саме вона мала на увазі і чи можуть її заяви насправді привести до впровадження цензури? У цьому розбирався проект Радіо Свобода «Ньюзрум».
Ольга Василевська-Смаглюк багатьом відома насамперед як журналістка «1+1».
Як зазначається в одному з сюжетів цього телеканалу, «саме вона розповіла Україні про подвійне громадянство Леоніда Черновецького, вистежила Олександра Тимошенка в політичному притулку в Чехії, викрила грошові махінації в Міністерстві охорони здоров’я та у Фонді соціального страхування».
Сьогодні Ольга-Василевська-Смаглюк – народна депутатка. До парламенту пройшла як мажоритарниця від «Слуги народу».
І нині вона заявляє: «Мені здається, що в нашій країні настільки сильна свобода слова, що її пора б уже трохи приглушити».
Такий висновок Василевська-Смаглюк зробила 28 листопада, під час ефіру «Настоящего времени», коли протягом майже 10 хвилин разом з іншим гостем – народним депутатом від «Європейської солідарності» Ахтемом Чийгозом, – дискутувала з приводу заяв Софії Федини та Марусі Звіробій на адресу президента Зеленського.
Зрештою народна депутатка порадила українцям «з поваги до інституту президентства фільтрувати свою мову».
Такі слова Василевської викликали здивування не лише у її опонента та ведучої, але і спровокували хвилю критики вже після ефіру. Зокрема, з боку її колишніх колег-журналістів.
Сама вона вважає це наслідком «виривання її слів із контексту», а ще роботою «ботоферм».
Запевняє: мала на увазі не цензуру у медіа.
«Це стосувалося ідей, які зараз дуже розповсюджені, які закликають до насильницьких дій. Це загрозлива для країни ситуація. Коли в людини з’являються думки, що треба когось убити, то хай він шляхом самоцензури фільтрує свою свободу слова», – пояснила Ольга Василевська-Смаглюк у коментарі проекту Радіо Свобода «Ньюзрум».
На запитання, чи стосуються ці слова загалом критики на адресу президента, вона відповіла: «Це не стосується загальної критики влади, тому що я сама дуже часто критикую діючу владу».
На запитання, чи стосуються її слова тих випадків, коли, наприклад, у лютому 2019-го Олександр Дубінський (на той момент журналіст і блогер), коментуючи з’їзд партії «Європейська солідарність», назвав його «шансом пустити туди газ», чи, наприклад, насильницьких сцен щодо влади із серіалу «Слуга народу», Василевська зазначила: «Я не дивилась «Слугу народу»... Окрім насильницьких висловлювань все інше має право на життя».
В офісі президента погоджуються зі словами самої Василевської про вирвані з контексту слова. Водночас наголошують: свободу слова не можна обмежувати в жодному випадку.
«Україна має пишатися тим, що у нас є демократія, колосальна кількість думок. Це правильно. Свобода слова – це право людини. Президент і парламент мають стояти на захисті свободи слова. Ми нормально сприймаємо критику – це частина великого діалогу між суспільством, медіа та владою», – зазначила у коментарі проекту Радіо Свобода «Ньюзрум» прес-секретарка президента Володимира Зеленського Юлія Мендель.
Чи справді заява депутатки може якось вплинути на ситуацію зі свободою слова в Україні?
«У нас дуже багато політиків взагалі собі заявляють, що хочуть. Часто за цим нічого не стоїть. Мені здається, що ця справа більше хайп. Попри цей хайп, все ж таки дуже важливо, щоб громадянське суспільство слідкувало за різними ініціативами депутатів. Тому, що самі підлі законопроекти виникають в більш тихому режимі. Яскравим прикладом є поява законопроектів щодо криміналізації наклепу», – пояснює юрист «Центру демократії та верховенства права» Ігор Розкладай.
В Україні критичні висловлювання на адресу президентів та влади загалом звучать завжди. Деякі з них були провокативними.
Наразі ж ГПУ відкрило кримінальне провадження щодо висловлювань Софіі Федини та Марусі Звіробій на адресу президента Володимира Зеленського. У їхніх словах слідство вбачає погрози вбивством президенту.
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