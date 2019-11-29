«Приглушити свободу слова»: що мала на увазі «слуга народу» Василевська-Смаглюк?

«Слуга народу» Ольга Василевська-Смаглюк в ефірі «Настоящего времени» заявила, що свободу слова в Україні «пора б уже трохи приглушити»​, чим «спровокувала скандал». Сама вона запевняє: її слова вирвали з контексту. Що саме вона мала на увазі і чи можуть її заяви насправді привести до впровадження цензури? У цьому розбирався проект Радіо Свобода «Ньюзрум».

Ольга Василевська-Смаглюк багатьом відома насамперед як журналістка «1+1».

Як зазначається в одному з сюжетів цього телеканалу, «саме вона розповіла Україні про подвійне громадянство Леоніда Черновецького, вистежила Олександра Тимошенка в політичному притулку в Чехії, викрила грошові махінації в Міністерстві охорони здоров’я та у Фонді соціального страхування».

Сьогодні Ольга-Василевська-Смаглюк – народна депутатка. До парламенту пройшла як мажоритарниця від «Слуги народу».

І нині вона заявляє: «Мені здається, що в нашій країні настільки сильна свобода слова, що її пора б уже трохи приглушити»​.

Такий висновок Василевська-Смаглюк зробила 28 листопада, під час ефіру «Настоящего времени», коли протягом майже 10 хвилин разом з іншим гостем – народним депутатом від «Європейської солідарності» Ахтемом Чийгозом, – дискутувала з приводу заяв Софії Федини та Марусі Звіробій на адресу президента Зеленського.

Зрештою народна депутатка порадила українцям «з поваги до інституту президентства фільтрувати свою мову»​.

Такі слова Василевської викликали здивування не лише у її опонента та ведучої, але і спровокували хвилю критики вже після ефіру. Зокрема, з боку її колишніх колег-журналістів.

Сама вона вважає це наслідком «виривання її слів із контексту», а ще роботою «ботоферм».

Запевняє: мала на увазі не цензуру у медіа.

«Це стосувалося ідей, які зараз дуже розповсюджені, які закликають до насильницьких дій. Це загрозлива для країни ситуація. Коли в людини з’являються думки, що треба когось убити, то хай він шляхом самоцензури фільтрує свою свободу слова»​, – пояснила Ольга Василевська-Смаглюк у коментарі проекту Радіо Свобода «Ньюзрум»​.

На запитання, чи стосуються ці слова загалом критики на адресу президента, вона відповіла: «Це не стосується загальної критики влади, тому що я сама дуже часто критикую діючу владу».

На запитання, чи стосуються її слова тих випадків, коли, наприклад, у лютому 2019-го Олександр Дубінський (на той момент журналіст і блогер), коментуючи з’їзд партії «Європейська солідарність», назвав його «шансом пустити туди газ», чи, наприклад, насильницьких сцен щодо влади із серіалу «Слуга народу», Василевська зазначила: «Я не дивилась «Слугу народу»... Окрім насильницьких висловлювань все інше має право на життя».

В офісі президента погоджуються зі словами самої Василевської про вирвані з контексту слова. Водночас наголошують: свободу слова не можна обмежувати в жодному випадку.

«Україна має пишатися тим, що у нас є демократія, колосальна кількість думок. Це правильно. Свобода слова – це право людини. Президент і парламент мають стояти на захисті свободи слова. Ми нормально сприймаємо критику – це частина великого діалогу між суспільством, медіа та владою», – зазначила у коментарі проекту Радіо Свобода «Ньюзрум» прес-секретарка президента Володимира Зеленського Юлія Мендель.

Чи справді заява депутатки може якось вплинути на ситуацію зі свободою слова в Україні?

«У нас дуже багато політиків взагалі собі заявляють, що хочуть. Часто за цим нічого не стоїть. Мені здається, що ця справа більше хайп. Попри цей хайп, все ж таки дуже важливо, щоб громадянське суспільство слідкувало за різними ініціативами депутатів. Тому, що самі підлі законопроекти виникають в більш тихому режимі. Яскравим прикладом є поява законопроектів щодо криміналізації наклепу», – пояснює юрист «Центру демократії та верховенства права» Ігор Розкладай.

В Україні критичні висловлювання на адресу президентів та влади загалом звучать завжди. Деякі з них були провокативними.

Наразі ж ГПУ відкрило кримінальне провадження щодо висловлювань Софіі Федини та Марусі Звіробій на адресу президента Володимира Зеленського. У їхніх словах слідство вбачає погрози вбивством президенту.

Читайте ще:

Депутатка від «Слуги народу» заявила, що її слова про свободу слова вирвали з контексту

Депутатка від «Слуги народу» заявила, що в Україні «пора б приглушити» свободу слова​