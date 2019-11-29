Депутатка від «Слуги народу» заявила, що її слова про свободу слова вирвали з контексту

Депутат Верховної Ради України від владної партії «Слуга народу» Ольга Василевська-Смаглюк заявляє, що її слова про те, що свободу слова в Україні «пора б уже трохи приглушити» вирвали з контексту. Про це депутатка написала у себе в фейсбуці 29 листопада.

«Я вважаю погрозу життю президенту погрозами його життю… Я засуджую висловлювання, які до цього закликають і звертаю увагу на доцільність самоцензури в людей, у яких є схильність до думок про убивства та знищення. Звідси і остання фраза про обмеження саме такої свободи слова. І ще раз підкреслю: між свободою слова і погрозами розправи на адресу президента є велика різниця. Саме цю думку я хотіла донести глядачам», – сказала Василевська-Смаглюк.

Ввечері 28 листопада в ефірі телеканалу «Настоящее время» (проєкт Радіо Свобода і «Голосу Америки») депутатка, коментуючи обшуки у волонтерки і блогерки Марусі Звіробій у справі про погрози президенту України заявила:

«Мені здається, що в нашій країні настільки сильна свобода слова, що її пора б уже трохи приглушити – з поваги до інституту президентства фільтрувати свою мову».

Василевська-Смаглюк майже 15 років пропрацювала в журналістиці на телеканалі «1 + 1». У 2019 вона пройшла до Верховної Ради від партії чинного президента України Володимира Зеленського «Слуга народу».

28 листопада співробітники Державного бюро розслідувань прийшли з обшуком до квартири волонтерки і блогерки Марусі Звіробій (справжнє ім’я Олена Біленька).

За два дні до того, ДБР направило до Генпрокуратури проєкт підозри народній депутатці від «Європейської солідарності» Софії Федині та Марусі Звіробій. На думку слідства, 26 жовтня під час стріму в соцмережах Федина та Звіробій висловлювали погрози вбивством, адресовані президенту Зеленському. Обидві підозрювані відкидають звинувачення.

Маруся Звіробій (справжнє ім’я Олена Біленька) – нагороджена волонтерською відзнакою «Народний герой України»; учасниця Революції гідності, ініціаторка проєкту «Допомога пораненим Майдану»; влітку 2014 року на волонтерський засадах організувала полігон, на якому інструктори навчали початковій військовій підготовці тих, хто добровільно йшов на фронт; пізніше полігон став центром підготовки контрактників десантно-штурмових військ, а його випускників почали називати «Марусиними ведмедями»; військовослужбовець ЗСУ та Національної гвардії України; звільнена в запас за станом здоров’я.