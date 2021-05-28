На операції з трансплантології в Білорусі очікує 26 громадян України – МЗС

Наразі в Білорусі перебуває 26 громадян України, які чекають на операції з трансплантології – такі дані міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба озвучив в ефірі «одного з українських телеканалів», повідомляє пресслужба МЗС.

«З 26 громадян України, які нині на операціях у Білорусі, 10 вже на зв’язку з посольством. Це люди, які потребують нашої допомоги і звернулися до МЗС. Двом з цих десятьох ми її вже надали. Про решту 16 осіб нам відомо, однак вони поки не заявили про потребу в допомозі», – сказав Кулеба.

Він згадав про випадок громадянки України, яка повідомила в соцмережах про проблеми з поверненням в Україну. За словами міністра, МЗС домовилося з Харківською обласною державною адміністрацією про реанімобіль, який приїде по українку до Мінська у визначену дату.

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«Крім того, ми знайшли ще один реанімобіль, який буде постійно в розпорядженні, щоб вивозити людей. МОЗ також вживає усіх заходів для захисту прав українських пацієнтів в Білорусі», – зауважив голова міністерство.

Як повідомляє пресслужба МЗС, після закриття авіасполучення між Україною та Білоруссю це відомство, а також Міністерство охорони здоров’я працюють над логістичними проблемами українських громадян, які лікуються в білоруських лікарнях.

Раніше український уряд оголосив, що припиняє авіасполучення з Білоруссю.

26 травня авіарегулятор ЄС закликав всі світові компанії уникати повітряного простору Білорусі з міркувань безпеки після інциденту з бортом Ryanair. До того, країни-члени Європейського союзу ввели заборону на використання білоруською авіацією повітряного простору всіх 27 держав ЄС.

Приводом для таких дій став інцидент, коли літак компанії Ryanair, що летів з Афін до Вільнюса, вимушено посадили 23 травня в Мінську через повідомлення про мінування, яке виявилося хибним. Для супроводу пасажирського літака Білорусь підняла в небо винищувач МіГ-29. За інформацією білоруських державних медіа, наказ про це віддав особисто Олександр Лукашенко.

Після екстреної посадки в Мінську був затриманий білоруський опозиційний журналіст і блогер Роман Протасевич. Також була затримана і дівчина-росіянка.