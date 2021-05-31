Шойгу заявив про створення нових військових частин на заході Росії

Міністерство оборони Росії планує створити близько 20 нових з’єднань і військових частин у Західному військовому окрузі країни. Про це заявив міністр оборони Росії Сергій Шойгу.

За його словами, до цього рішення спонукала активність НАТО на чолі з США поблизу російських кордонів.

Шойгу додав, що до кінця року у військові частини Західного округу поставлять близько двох тисяч одиниць сучасної зброї і техніки.

З березня поточного року Україна і її західні союзники заявляли про фіксацію небаченого з 2014 року нарощування військової присутності Росії біля східних кордонів України, а також в окупованому Криму, в Чорному та Азовському морях.

Москва заявляла, що пересування російської армії по території Росії (до якої вона зараховує і український Крим) не повинно викликати занепокоєння інших країн, зокрема України.

22 квітня Міноборони Росії провело в окупованому Криму «міжвидові навчання», на які прибув голова російського військового відомства Сергій Шойгу. Він також заявив про завершення військових навчань у Південному і Західному військових округах Росії і відведення російських військ у місця їхньої постійної дислокації.

Українська розвідка відзначила лише часткове відведення російських військ.

Американський часопис New York Times, посилаючись на неназваного представника Міністерства оборони США, 5 травня написав, що «Росія відвела лише кілька тисяч військових» із більш ніж 100 тисяч раніше стягнутих.