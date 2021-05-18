Хомчак: Росія продовжує утримувати близько 80 тисяч особового складу біля кордону з Україною

Росія продовжує утримувати близько 80 тисяч особового складу біля кордону з Україною, повідомив головнокомандувач Збройних сил України генерал-полковник Руслан Хомчак, який взяв участь у засіданні Військового комітету НАТО.

«Незважаючи на заяву міністра оборони Росії про повернення військ до місць постійної дислокації, Росія продовжує утримувати близько 80 тисяч особового складу та значну кількість озброєння і військової техніки біля різних ділянок кордону з Україною», – заявив Хомчак.

За його словами, в Азово-Чорноморському регіоні продовжують перебувати кораблі й катери, перекинуті на підсилення російського угруповання з Північного флоту та Каспійської флотилії.

«За нашими оцінками, згадане дозволяє Росії швидко наростити наступальні спроможності угруповань своїх збройних сил для здійснення наступальних дій проти України», – додав Хомчак.

З березня поточного року Україна і її західні союзники заявляли про фіксацію небаченого з 2014 року нарощування військової присутності Росії біля східних кордонів України, а також в окупованому Криму, в Чорному та Азовському морях.

Москва заявляла, що пересування російської армії по території Росії (до якої вона зараховує і український Крим) не повинно викликати занепокоєння інших країн, зокрема України.

22 квітня Міноборони Росії провело в окупованому Криму «міжвидові навчання», на які прибув голова російського військового відомства Сергій Шойгу. Він також заявив про завершення військових навчань у Південному і Західному військових округах Росії і відведення російських військ у місця їхньої постійної дислокації.

Українська розвідка відзначила лише часткове відведення російських військ.

Американський часопис New York Times, посилаючись на неназваного представника Міністерства оборони США, 5 травня написав, що «Росія відвела лише кілька тисяч військових» із більш ніж 100 тисяч раніше стягнутих.