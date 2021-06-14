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Росія стягує війська на Захід – НАТО тренується в Європі‌‌

Росія стягує війська на Захід – НАТО тренується в Європі‌‌
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Росія стягує війська на Захід – НАТО тренується в Європі‌‌

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Росія стягує війська на Захід – НАТО тренується в Європі‌‌. Чому Росія виводила, але не вивела війська з Криму? Загроза минула чи на паузі?

Понад місяць тому Росія оголосила про виведення додаткових підрозділів із Криму і відведення військ від кордону з Україною. Але що ж відбулося насправді? В інтерв'ю німецьким журналістам Володимир Зеленський говорить, що 90 відсотків техніки росіян залишається в Криму. Про те, що небезпека ще не минула, попереджає і генсек НАТО Єнс Столтенберґ. Під час оголошеного виведення сил російські військові, навпаки, заходять до Криму. На це звернув увагу ексспікер Генштабу ЗСУ Владислав Селезньов. Йдеться про 56-ту десантно-штурмову бригаду, яка до кінця 2021 року, за наказом Шойгу, повинна стати полком у Криму.

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