У НАТО повторили намір надати Україні план щодо членства, але нагадали про реформи

НАТО підтверджує свій намір надати Україні план дій щодо членства, але очікує натомість реформ – про це йдеться в підсумковому комюніке саміту Північноатлантичного альянсу 14 червня.

Згідно з ним, Альянс висловив відданість власному рішенню, ухваленому на саміті 2008 року в Бухаресті – тоді було вирішено, що Україна отримає План дій щодо членства, щоб стати частиною НАТО.

«Ми підтверджуємо всі складові того рішення, так само як і подальші рішення, в тому числі щодо того, що кожного партнера будуть оцінювати, базуючись на його власних якостях. Ми рішуче підтримуємо право України обирати власне майбутнє та курс зовнішньої політики без зовнішнього втручання», – йдеться в повідомленні.

НАТО вказує на те, що механізмом для Києва, аби рухатися вперед у процесі реформ, є Щорічні національні програми, які укладає Комісія зі співпраці України і НАТО.

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Альянс закликав Україну «сповна використати» інструменти, які надає комісія зі співпраці, аби впровадити стандарти та принципи НАТО. Серед необхідних реформ згадуються протидія корупції, розвиток інклюзивного політичного процесу, децентралізація, захист прав людини та прав меншин, а також верховенства права.

«Подальші реформи в безпековому секторі, в тому числі реформа Служби безпеки України, є особливо важливими. Ми вітаємо помітні реформи, вже здійснені Україною, і наполегливо заохочуємо подальший поступ у реформуванні безпекового та оборонного секторів, у тому числі через Всеохопний пакет підтримки. Ми також будемо й надалі підтримувати зусилля України в зміцненні опору гібридним загрозам», – зазначено в комюніке.

В Альянсі вказують на те, що партнерство із розширеними можливостями, яке Україна отримала торік, дозволяє блоку розширити співпрацю з блоком.

Комюніке також містить висловлення підтримки Альянсом територіальної цілісності й суверенітету України, а також Грузії та Молдови, а також невизнання окупації Росією українського Криму та частини Донбасу. Альянс закликав Росію виконати свої зобов’язання згідно з Мінськими домовленостями.

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Окремо в комюніке згадується нещодавня концентрація Росією військ на кордоні з Україною та на її окупованих територіях. Альянс закликав Москву до виконання її міжнародних зобов’язань.

«Ми окремо закликаємо Росію бути відкритою та прозорою щодо своїх навчань, які проводяться без попереднього сповіщення, масштабних навчань і пересувань військ, у відповідності до зобов’язань за Віденським документом, зокрема в зв’язку з її нещодавньою неспровокованою та невиправданою концентрацією військ біля та навколо України», – заявляють члени блоку.

Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберґ, відповідаючи на питання журналістів, зазначив, що Альянс «солідарний із Україною», а також вказав на практичну підтримку, яку Київ отримує як від блоку, так і від окремих його членів у двосторонньому порядку.

«У комюніке ми повторили, що двері НАТО відчинені, рішення, які ми ухвалили на Бухарестському саміті, лишаються чинними, і ми плануємо допомагати Україні, а також Грузії, у їхніх реформах для європейської та євроатлантичної інтеграції», – заявив він.

На питання журналіста CBC щодо того, чи дозволить Росія Україні стати членом НАТО, Столтенберґ зазначив, що членство в Альянсі має бути рішенням тієї країни, яка планує його набути.

«Від України та Альянсу залежить, коли Україна стане частиною НАТО. Росія тут не має права голосу, вона не може накласти вето на це. Ми не будемо повертатися до практики сфер впливу», – сказав генеральний секретар блоку.

Саміт НАТО почався в Брюсселі 14 червня. 31 травня генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберґ заявив, що участь партнерів НАТО, України і Грузії, у червневому саміті не передбачена, оскільки він триватиме тільки один день.

Пізніше Столтенберґ заявив, що саміт НАТО підтвердить підтримку євроатлантичних прагнень України і Грузії.