Євродепутатка розповіла, що може пришвидшити вступ України до НАТО

Українським політикам для пришвидшення вступу України до Північноатлантичного альянсу слід працювати з політичними партіями країн-членів, заявила депутатка Європейського парламенту від Литви Раса Юкнявічене в ефірі програми Радіо Свобода Свобода Live.

«Моя порада – працювати із найбільш могутніми державами, які далі від України. Виборець в цих країнах не так добре знає Україну, як знають, наприклад, литовці. Звісно, і Німеччина, і Франція, і країни Бенілюксу, і південні держави. Всі держави важливі», – сказала Юкнявічене.

За її словами, українським політикам слід працювати з політичними партіями цих країн.

«Хотілося б, щоб ваші політики працювали насамперед із політичними партіями цих країн. На жаль, не всі ваші політичні партії є партіями європейського типу, які є активними членами так званих європейських «парасольок» політичних партій, таких, як Європейська народна партія, соціал-демократи, «зелені», ліберали та інші партії… Потрібно, щоб у всіх партіях у вас були друзі, ті, які розуміють український порядок денний. Тому що від політичних партій залежить, яким буде уряд після виборів», – пояснила євродепутатка.

Раніше президент України Володимир Зеленський заявив, що партнери і союзники Києва в НАТО «підтримали Україну конкретними діями та рішеннями» у питанні надання Плану дій щодо членства.

31 травня генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберґ заявив, що участь партнерів НАТО України і Грузії у червневому саміті не передбачена, бо він триватиме тільки один день.

Він зазначив, що зустріч може відбутися наступного разу, коли буде більше часу. Можливої дати такої зустрічі генсекретар НАТО не назвав.

Пізніше Столтенберґ заявив, що саміт НАТО підтвердить підтримку євроатлантичних прагнень України і Грузії.

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба раніше заявив, що Україна не може зрозуміти, як можна не знайти формату участі Києва в саміті НАТО.

Влада України закликає НАТО ухвалити рішення про План дій щодо членства для Києва.

Віцепрем’єр-міністерка України з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Ольга Стефанішина 8 червня заявила: Київ розраховує, що в грудні 2021 року на зустрічі міністрів закордонних справ країн НАТО лідери цих проінструктують своїх дипломатів щодо подальших кроків у напрямку ПДЧ для України.

На початку квітня президент України Володимир Зеленський публічно відповів генеральному секретареві НАТО Єнсу Столтенберґу на його заяву про підтримку України на тлі концентрації російських військ уздовж українського кордону, заявивши, що ПДЧ (план дій щодо членства в альянсі) для України «стане справжнім сигналом для Росії».