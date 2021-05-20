Саміт НАТО в червні не ухвалить рішення про ПДЧ для України – віцепрем’єрка

Північноатлантичний альянс продовжує підтримувати Україну в реформах сектору безпеки й оборони, але рішення про План дій щодо членства для України навряд чи ухвалюватиметься під час саміту НАТО у червні. Про це в Брюсселі 20 травня за підсумками робочого візиту до керівних органів ЄС і НАТО заявила віцепрем’єр-міністр України з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Ольга Стефанішина.

«У нас було дуже багато зустрічей і на рівні послів країн НАТО, і на рівні моїх безпосередніх візаві, таких як заступник генерального секретаря Мірче Джоане, помічники генерального секретаря. Ми проговорили кілька важливих моментів, рішення щодо Річної національної програми, і, звичайно, політику відкритих дверей. Ми очевидно розуміємо, що цьогорічний саміт – це не той саміт, де буде ухвалене рішення про ПДЧ», – заявила віцепрем’єрка.

Конкретних термінів вступу України до ЄС та НАТО немає, це – питання часу, заявив в інтерв’ю Радіо Свобода міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба.

На початку квітня президент України Володимир Зеленський публічно відповів генеральному секретареві НАТО Єнсу Столтенберґу на його заяву про підтримку України на тлі концентрації російських військ уздовж українського кордону, заявивши, що ПДЧ (план дій щодо членства в альянсі) для України «стане справжнім сигналом для Росії».

У Білому домі після цього заявили, що рішення про вступ України до НАТО буде ухвалювати сам альянс.

Росія неодноразово висловлювала невдоволення намірами України зближуватися з НАТО.

Черговий саміт НАТО відбудеться в Брюсселі 14 червня.