Марчук: ПДЧ не дасть ніяких гарантій і «підсилить агресію Росії»

План дій щодо членства в НАТО, надання якого домагається Україна, не дасть гарантій захисту від російської агресії і навпаки може її підсилити, заявив в інтерв’ю проєктові Радіо Свобода Крим.Реалії ТБ колишній прем’єр-міністр, екссекретар РНБОУ, ексміністр оборони, перший голова Служби безпеки України, генерал армії України Євген Марчук.

«Простіше кажучи, НАТО – це такий клуб, який дуже боїться прийняти якогось непередбачуваного партнера. Добре, якби нам дали ПДЧ, але гарантій це не дає, бо це ще не членство. З іншого боку, він підсилить агресію Росії. Це однозначно», – сказав він.

«Зараз є Стратегія національної безпеки, але варто розробити її років на десять, щоб її виконували незалежно від того, хто прийшов до влади, щоб це стосувалося будь-якого президента. У стратегію мають входити і економічні, і безпекові питання. Що стосується плану дій щодо членства, він нічого, ніяких гарантій не надає. І оскільки я був до цього причетний, то скажу вам, що одна третина ПДЧ – це військові проблеми, а дві третини – це права людини, судова система, ринкова економіка, боротьба з корупцією. Ну, дадуть ПДЧ. Це програма домашніх завдань. Вони й зараз усі відомі – там не буде ніяких новин, будуть тільки жорсткіше прописані терміни для України», – додав він.

На початку квітня президент України Володимир Зеленський публічно відповів генеральному секретареві НАТО Єнсу Столтенберґу на його заяву про підтримку України на тлі концентрації російських військ уздовж українського кордону, заявивши, що ПДЧ (план дій щодо членства в альянсі) для України «стане справжнім сигналом для Росії».

У Білому домі після цього заявили, що рішення про вступ України до НАТО буде ухвалювати сам альянс.

Росія неодноразово висловлювала невдоволення намірами України зближуватися з НАТО.