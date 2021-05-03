Кулеба: членство України в ЄС та НАТО – питання часу

Конкретних термінів вступу України до ЄС та НАТО немає, це – питання часу, заявив в інтерв’ю Радіо Свобода міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба.

«Ми завжди вимагаємо якихось дедлайнів. Насправді їх немає, цих термінів. Ніхто ніколи у жодній країні не казав, що ви вступите до такої-то дати. Завжди казали, що треба зробити ось це і ось це, тоді ви вступите. Давайте будемо реалістами. Наразі в ЄС є країни, які скептично ставляться до перспективи членства України, тому що вважають, що ми занадто великі, занадто будемо конкурентні вже як члени ЄС. І тому що бачать ще картинку Східної Європи через призму якраз впливу Російської Федерації», – зазначив Кулеба.

Він додав, що кілька років таких країн було більше, ніж зараз. А з тими, що ще лишилися, працюватимуть українські дипломати.

«Я абсолютно спокійно можу заявити, що питання нашого членства в ЄС і в НАТО це питання часу. Але не треба самим собі встановлювати якісь маяки для того, щоб потім вкотре розчаровуватися в їх недосягненні», – наголосив глава МЗС.

На початку квітня президент України Володимир Зеленський публічно відповів генеральному секретареві НАТО Єнсу Столтенберґу на його заяву про підтримку України на тлі концентрації російських військ уздовж українського кордону, заявивши, що ПДЧ (план дій щодо членства в альянсі) для України «стане справжнім сигналом для Росії».

У Білому домі після цього заявили, що рішення про вступ України до НАТО буде ухвалювати сам альянс.

Росія неодноразово висловлювала невдоволення намірами України зближуватися з НАТО.