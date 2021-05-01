Кандидатура керівника місії при НАТО визначена, працюємо над відправкою – Кулеба

Кандидатура керівника місії України при НАТО визначена, відбуваються формальності, пов’язані з призначенням цієї людини на посаду. Про це в інтерв’ю Радіо Свобода розповів міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба.

«Ми зробили дуже важливий крок вже на цьому напрямі. Є визначена кандидатура. Зараз відбуваються формальності, пов’язані з призначенням на цю посаду. Там складність в тому, що посол при НАТО – це така унікальна посада. Треба, окрім українських і натівських формальностей, ще виконати серйозний блок по доступу до конфіденційної інформації. Це теж трохи займає час. Але кандидат є. Він затверджений. І вже ми працюємо над відправкою посла. Тому в мене є позитивна новина», – зазначив Кулеба.

Він наголосив, що Офіс президента не гальмував питання призначення представника України при НАТО.

«Довго ця історія тривала, тому що був особистий фактор, певний людський, потім були різні кандидати, які намагалися цю позицію обійняти, але, на мою думку і на думку президента, вони не відповідали цим вимогам. Тому їх теж треба було відсунути від цієї перспективи. Але я абсолютно можу запевнити, що ані президент України , ані МЗС жодним чином не гальмували цей процес. Нам потрібен посол при НАТО. Я дуже невдоволений, що це зайняло стільки часу. Зараз ми рухаємося максимально швидко вперед до призначення», – підкреслив Кулеба.

На початку квітня президент України Володимир Зеленський публічно відповів генеральному секретареві НАТО Єнсу Столтенберґу на його заяву про підтримку України на тлі концентрації російських військ уздовж українського кордону, заявивши, що ПДЧ (план дій щодо членства в альянсі) для України «стане справжнім сигналом для Росії».

У Білому домі після цього заявили, що рішення про вступ України до НАТО буде ухвалювати сам альянс.

Росія неодноразово висловлювала невдоволення намірами України зближуватися з НАТО.