Cаміт НАТО продемонструє підтримку євроатлантичним прагненням України і Грузії – Столтенберґ

Генеральний секретар Північноатлантичного альянсу Єнс Столтенберґ заявив, що саміт НАТО підтвердить підтримку євроатлантичних прагнень України і Грузії. Про це він заявив під час брифінгу.

«Україна і Грузія – два високо цінні партнери. Ми забезпечуємо обом політичну підтримку. Це важливо, бо ми продовжуємо посилювати партнерство з цими двома дуже цінними партнерами», – сказав Столтенберґ.

Генсекретар НАТО також прокоментував розмову із президентом України Володимиром Зеленським, яка відбулася 10 червня.

«Це була дуже хороша розмова. Я підтвердив підтримку територіальної цілісності і суверенітету України, а також те, що я очікую, що лідери альянсу знову підтвердять рішення у межах політики відкритих дверей НАТО, яка виявилася значним успіхом для поширення демократії і свободи в Європі. Саміт продемонструє підтримку НАТО Україні і Грузії й їхнім євроатлантичним прагненням», – сказав Столтенберг.

Він додав, що в України і Грузії фокус уваги має бути зосереджений на реформах.

10 червня Єнс Столтенберґ повідомив, що мав телефонну розмову із президентом України Володимиром Зеленським.

Європейський конгрес українців 8 червня закликав Столтенберґа розглянути питання надання Україні Плану дій щодо членства в Північноатлантичному альянсі на саміті в грудні 2021 року.

Віцепрем’єр-міністерка України з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Ольга Стефанішина 8 червня заявила: Київ розраховує, що в грудні 2021 року до зустрічі міністрів закордонних справ країн НАТО лідери цих країн проінструктують своїх дипломатів щодо подальших кроків у напрямку ПДЧ для України.