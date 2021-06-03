Сенатор США: якби Україна і Грузія отримали ПДЧ у 2008 році, не думаю, що конфлікт із Росією узагалі був

Питання вступу України до НАТО вперше постало на порядку денному ще в 2008 році, коли НАТО погодилося з доцільністю її євроатлантичної інтеграції, і це «актуально як ніколи», заявив сенатор-республіканець Роб Портман в інтерв’ю Радіо Свобода.

«Я розумію стурбованість НАТО перспективою інтегруватися з країною, де є конфлікт, що триває. Але, відверто кажучи, якби Україна та Грузія отримали ПДЧ у 2008 році, не думаю, що конфлікт узагалі був би», – сказав він, наголосивши, що це його особиста думка.

Портман додав, що США мають продемонструвати, що не лише Україна дивиться у напрямку Заходу, але й що Захід її приймає.

Раніше президент Володимир Зеленський назвав ненадання Україні чіткого сигналу та конкретних термінів стосовно отримання Плану дій щодо членства в НАТО (ПДЧ) потенційною загрозою, яка може посилити позиції Росії у Європі.

Журналісти Радіо Свобода 2 червня зустрілися із сенаторами США Джин Шахін, Робертом Портманом і Крісом Мерфі у перебігу їхнього візиту до Києва.

Американські сенатори Джин Шахін, Роберт Портман і Кріс Мерфі перебували з візитом в Україні 1-2 червня. Нинішньою метою візиту трьох сенаторів США є «заохотити продовження реформ» в Україні та висловити солідарність із нею. Американські політики вже провели зустрічі з державним керівництвом країни, в тому числі з президентом Володимиром Зеленським.