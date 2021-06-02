Реформи в Україні ключові для партнерства зі США і протистояння агресії Росії – сенаторка Шагін

«Продовження втілення Україною важливих реформ у зміцненні демократії ключове для нашого тривалого партнерства і протистояння російській агресії», – написала у твітері сенаторка США Джинн Шагін, яка нині перебуває в Києві.

Джинн Шагін очолює делегацію сенаторів від Республіканської і Демократичної партій США, яка цього тижня відвідує Литву, Україну і Грузію. До делегації входить сенатор від Демократичної партії Кріс Мерфі і сенатор-республіканець Роб Портман.

Візит до України підтверджує підтримку з боку обох партій США «партнерства проти російської агресії, а також продовження реформ у зміцненні демократії і мети стати частиною ЄС і НАТО», – мовиться в дописі Шагін.

У Києві сенатори провели зустрічі з українськими урядовцями, представниками громадянського суспільства, а також вшанували пам’ять загиблих на сході України. «Сила України полягає не лише у Збройних силах, а й у виконанні обіцянки Революції гідності», – зазначили в посольстві США в Україні в дописі про візит делегації.

«Багаторічна двопартійна і двопалатна підтримка України в Конгресі США життєво важлива для нашого стратегічного партнерства у час, коли наша держава продовжує протистояти агресії Росії і втілювати реформи», – зауважив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба.

Під час перебування в Литві сенатори провели зустріч із лідеркою білоруської опозиції Світланою Тихановською. Після України сенатори прямують до Грузії.

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