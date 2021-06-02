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02 червня 2021, Київ 15:10
Новини | Політика

Сенатори США обговорили нову військову допомогу Україні із Зеленським та Тараном

Сенатори CIF Джин Шахін, Кріс Мерфі та Роб Портман покладають квіти до меморіалу українським військовим, загиблим в ході бойових дій на Донбасі, Київ, 2 червня 2021 року

Сенатори Сполучених Штатів демократи Джин Шахін, Кріс Мерфі та республіканець Роб Портман обговорили з президентом України Володимиром Зеленським та міністром оборони Андрієм Тараном військову підтримку для Києва.

Про це вони заявили під час брифінгу за підсумками зустрічі, передає кореспондент Радіо Свобода.

«Ми обговорили з президентом нову військову допомогу, яка була б більш ефективною для того, щоб Україна могла себе захищати», – сказав Портман.

За словами Шахін, Таран надав їй та її колегам конкретні відомості про те, якої допомоги потребують Збройні сили.

«Ми зустрілися сьогодні з вашим міністром оборони. Він був дуже конкретним про те, які саме засоби необхідні українському війську. Ми почули це повідомлення і перекажемо його у Конгресі і передамо у Білий дім», – зазначила вона.

Троє сенаторів США відвідали Україну 2 червня. Метою візиту є «заохотити продовження реформ» в Україні та висловити солідарність із нею.

На початку травня міністр закордонних справДмитро Кулеба розповів, що Україна на тлі концентрації російських військ на кордоні повідомила своїм партнерам, яка військова допомога їй потрібна.

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