США: до Конгресу внесений законопроєкт про відновлення санкцій проти «Північного потоку-2»

Конгресмен-республіканець Фред Келлер вніс на розгляд Палати представників законопроєкт, що передбачає негайне відновлення санкцій проти російського газопроводу «Північний потік-2». Раніше нові обмеження проти будівельників відмовилася запроваджувати адміністрація Джо Байдена, сам президент США заявив, що його команда вважає їх контрпродуктивними.

«Північний потік-2» передбачає будівництво двох ниток газопроводу загальною потужністю 55 мільярдів кубометрів газу на рік безпосередньо з Росії до Німеччини по дну Балтійського моря. Проєкт побудований на 95%, стверджує його німецький оператор. Але будівництво останніх кілометрів майже не просувалася після того, як санкції проти газогону запровадила адміністрація колишнього президента США Дональда Трампа.

Зараз велика частина російського газу в Європу поставляється через територію України. Вашингтон і кілька країн Євросоюзу вважають, що будівництво гілки в обхід країни дозволить Москві посилити тиск на Київ.

Келлер заявив, що він хоче приділити «пріоритетну увагу американській енергетиці», коли адміністрація Байдена, як він вважає, намагається «послабити енергетичну незалежність Америки». Одночасно провідний республіканець в комітеті Палати представників з міжнародних справ Майкл Маккол і 20 республіканців із цього комітету надіслали лист держсекретареві Ентоні Блінкену, в якому висловили стурбованість з приводу рішення адміністрації відмовитися від санкцій, передає «Голос Америки».