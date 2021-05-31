НАТО рекомендує Україні і Грузії зосередитись на реформах і модернізувати оборонку

Генеральний секретар НАТО рекомендує Україні і Грузії зосередитись на реформах і модернізувати обороний і безпековий сектори, щоб наблизитись до альянсу. Про це Єнс Столтенберґ заявив у понеділок під час пресконференції.

На питання, чого Україна і Грузія можуть очікувати від саміту НАТО влітку цього року, Столтенберґ відповів: «Ми продовжуємо співпрацювати з країнами-претендентами, такими, як Грузія і Україна, і наше послання для них – зосереджуватися на реформах, модернізувати свої обороннї і безпекові інституції, тому що ми вважаємо: це кроки, які допомагають рухатися ближче до євроатлантичної інтеграції», – сказав генеральний секретар НАТО.

«Ми продовжуємо підтримувати ці країни, допомагаємо їм впроваджувати реформи», – додав Столтенберґ.

Саміт НАТО запланований на 14 червня цього року у Брюсселі.

Реакція НАТО на події у Білорусі

Столтенберґ також заявив, що НАТО планує обмежити доступ до своєї штабквартири для співробітників дипломатичної місії Білорусі при НАТО.

Таким чином альянс вирішив відреагувати на інцидент із літаком RyanAir, який білоруська влада змусила приземлитись у Мінську.

«Ми вирішили обмежити доступ білоруського персоналу в штабквартиру НАТО», – заявив Столтенберґ на пресконференції, втім, не повідомивши подробиць.

Американські ЗМІ з посиланням на джерела в дипломатичних колах повідомляють, що деякі країни НАТО пропонували припинити програму співробітництва з Білоруссю «Партнерство заради миру», втім, цю ідею не підтримали всі члени.

НАТО і Білорусь підтримують відносини з 1992 року, з часу розпаду Радянського Союзу. У квітні 1998 року Білорусь створила дипломатичну місію при альянсі.

Відповідаючи на питання про нові військові формування і частини, які Росія планує розгорнути поблизу кордонів НАТО, генеральний секретар сказав, що альянс продовжуватиме діалог із Москвою і підготовку своїх військ в оборонних цілях.