У Білому домі відповіли на запитання про прагнення України до НАТО – вказали на важливість реформ

У Білому домі США відповіли на питання про прагнення України до НАТО – вказали на важливість реформ. Про це заявила 6 травня заступниця речниці Білого дому Карін Жан-П’єр, відповідаючи на запитання журналістів.

«Державний секретар Ентоні Блінкен зараз перебуває в Києві, щоб підтвердити нашу підтримку суверенітету, територіальної цілісності і незалежності України. Його візит також підкреслює важливість того, щоб Україна ухвалила ключове законодавство для просування верховенства права, антикорупційних і економічних реформ, які посилять демократію й економіку України і її подальшу євроатлантичну інтеграцію», – відзначила Жан-П’єр.

«Адміністрація президента Джо Байдена віддана тому, щоб забезпечити, що двері НАТО лишаються відчиненими для тих, хто прагне вступу, коли вони готові і здатні відповідати зобов’язанням і обов’язкам членства і робити внесок у безпеку євроатлантичної зони. США підтримують зусилля України щодо реформ, спрямованих на просування верховенства права й економічне зростання в її боротьбі проти агресії Росії», – додала представниця Білого дому.

Ентоні Блінкен перебував 6 травня з офіційним візитом у Києві, де, серед іншого, він провів зустріч із президентом України Володимиром Зеленським.

Після зустрічі з Блінкеном Зеленський заявив, що Сполучені Штати Америки чудово поінформовані про ситуацію на Донбасі й біля українських кордонів і активно підтримують суверенітет і територіальну цілісність України. За словами Зеленського, під час зустрічі від порушував питання підтримки США прагненню України отримати План дій щодо членства в НАТО, питання безпеки в Чорному й Азовському морях і питання протидії реалізації проєкту «Північній потік-2».

Як повідомляє сайт президента України, Ентоні Блінкен відзначив, що США спостерігають на кордонах України найбільшу з 2014 року концентрацію російських військ.

«Ми підтримуємо вас, ваші партнери й союзники також підтримують вас. І ми звертаємося до Росії, щоб вона перестала вдаватися до агресії проти України. Ми разом із партнерами працюємо над тим, щоб Україна могла захистити себе від агресії Росії», – наводить слова держсекретаря США сайт президента України.