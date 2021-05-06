Клімкін назвав візит держсекретаря США в Україну «сигналом щодо солідарності»

Ексміністр закордонних справ Павло Клімкін вважає візит держсекретаря США Ентоні Блінкена в Україну сигналом щодо солідарності. Про це він заявив в ефірі програми Радіо Свобода Свобода Live.

«Він є символічним(візит Блінкена – ред.) Це насправді сигнал щодо солідарності. Саме так візит був задуманий. У кожного міжнародного візиту є два виміри: один публічний, інший – непублічний. Мені насправді замало результатів у публічному вимірі. Зокрема, стосовно безпеки. Я б хотів бачити хоча б символічні кроки вперед. Але, тим не менше, є ще один дуже великий публічний вимір щодо реформ, щодо спільної історії успіху. І тут Блінкен був зовсім не дипломатичним, я б сказав: конкретним в хорошому сенсі. Говорячи про боротьбу з корупцією, про судову реформу, він поставив це на одну дошку з боротьбою проти російської агресії», – сказав ексміністр.

Клімкін сподівається, що конкретні речі щодо співпраці України і США ще будуть обговорюватися непублічно.

«Я думаю, що сьогодні під час тет-а-тет була серйозна розмова між Зеленським і Блінкеном. І зараз американська адміністрація буде дивитися, чи виконуємо ми обіцянки, і від цього буде залежати, чи формується довіра, чи, навпаки, вона залишається там, де є», – додав Клімкін.

Державний секретар США Ентоні Блінкен перебуває в Україні з офіційним візитом. Сьогодні він провів зустрічі з представниками української влади, зокрема, президентом Володимиром Зеленським, народними депутатами, міністром закордонних справ Дмитром Кулебою. Також Блінкен зустрівся з прем’єр-міністром Денисом Шмигалем, іншими офіційними особами і представниками українського громадянського суспільства.

Державний департамент напередодні оприлюднив заяву, в якій наголосив, що США уважно стежать за ситуацією щодо агресивних дій Росії, що тривають і спрямовані проти України.

Блінкен – перший високопосадовець адміністрації президента США Джо Байдена, який прибув із візитом в Україну.