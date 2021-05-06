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06 травня 2021, Київ 18:28
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Деокупація Криму і Донбасу та агресія Росії проти України: зустріч Зеленського з Блінкеном (відео)

Деокупація Криму і Донбасу та агресія Росії проти України: зустріч Зеленського з Блінкеном (відео)
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Деокупація Криму і Донбасу та агресія Росії проти України: зустріч Зеленського з Блінкеном (відео)

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Президент України Володимир Зеленський і держсекретар США Ентоні Блінкен виступили на спільній пресконференції 6 травня після зустрічі в Києві.

З огляду на загрозу з боку Росії, обговорюється питання посилення допомоги Україні, наголосив Блінкен. Президент України Володимир Зеленський погодився з тим, що загроза з боку Росії залишається реальною, адже вона відвела лише близько трьох із половиною тисяч військових з окупованого Криму.

Блінкен – перший високопосадовець адміністрації президента США Джо Байдена, який прибув із візитом в Україну. 6 травня він провів зустрічі з представниками української влади, народними депутатами, міністром закордонних справ Дмитром Кулебою. Також він зустрівся з предстоятелем Православної церкви України (ПЦУ) митрополитом Епіфанієм. (Відео Reuters, Радіо Свобода).

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