З огляду на загрозу з боку Росії, обговорюється питання посилення допомоги Україні, наголосив Блінкен. Президент України Володимир Зеленський погодився з тим, що загроза з боку Росії залишається реальною, адже вона відвела лише близько трьох із половиною тисяч військових з окупованого Криму.



Блінкен – перший високопосадовець адміністрації президента США Джо Байдена, який прибув із візитом в Україну. 6 травня він провів зустрічі з представниками української влади, народними депутатами, міністром закордонних справ Дмитром Кулебою. Також він зустрівся з предстоятелем Православної церкви України (ПЦУ) митрополитом Епіфанієм. (Відео Reuters, Радіо Свобода).